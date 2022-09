Schooljaar feestelijk van start met pannenkoekenfestijn in Kollum

wo 07 september 2022 16.43 uur

KOLLUM - Deze woensdag ruikt het extra lekker in Kollum. Ouders van de kinderen op cbs Prins Bernhardschool aan de Bernhardlaan bakten 500 pannenkoeken om het schooljaar feestelijk in te luiden.

De pannenkoekenlunch is al jaren een traditie op de basisschool. In recordtempo zijn de pannenkoeken verorberd, want samen eten is extra gezellig.