Op vakantie naar Amerika met een hond

wo 07 september 2022 15.52 uur

LEEUWARDEN - Veel mensen willen graag samen met hun hond op vakantie. Weinig landen op de wereld zijn even goed hiervoor geschikt als Amerika, want hier zijn talloze nationale parken en natuurgebieden die samen met de hond ontdekt kunnen worden. Reizigers moeten wel de juiste documenten hebben en vooraf aan de reis een ESTA aanvragen.

Activiteiten met de hond in Amerika

De Verenigde Staten zijn een uitstekende reisbestemming voor hondeneigenaars. Vooral de natuur en de nationale parken in het land bieden veel mogelijkheden voor leuke activiteiten die samen met de vierpoter gedaan kunnen worden. Alle nationale parken in het land staan het toe om honden mee te nemen. In veel parken zijn honden alleen op verharde wegen toegestaan, maar er zijn ook nationale parken waar honden op wandelpaden zijn toegestaan. Voorbeelden voor prachtige nationale parken waar u hond bijna overal mee mag komen zijn de Acadia National Park in Maine of de Grand Canyon National Park in Arizona. Hier kunt u prachtig wandelen met uw hond, lange dagen buiten doorbrengen en van de unieke landschappen genieten.

Benodigde inentingen voor de reis naar Amerika

De belangrijkste inenting voor de reis met de hond naar Amerika is tegen hondsdolheid (rabiës). Om naar de meeste staten in Amerika te mogen reizen, moet een hond tegen hondsdolheid ingeënt zijn. Verder is de inenting verplicht om het huisdier weer terug naar huis te mogen nemen. Uw hond moet ook gezond zijn en moet er binnen 3 dagen voor vertrek een klinisch onderzoek gedaan worden dat in het paspoort vermeld moet worden. Een quarantaine na aankomst is niet verplicht. Let op: verschillende staten in de VS hebben verschillende regels. Zo gelden bijvoorbeeld op Hawaï erg strenge regels met betrekking tot de inreis met een hond.

Benodigde reisdocumenten

Om met een hond naar Amerika te mogen reizen, moet de hond een chip hebben, waarmee hij geïdentificeerd kan worden. Verder is een dierenpaspoort verplicht om met een huisdier te mogen reizen. Hiernaast mag u niet vergeten om een reisvergunning voor elke reiziger aan te vragen. In de meeste gevallen zal een ESTA voor de reis naar Amerika voldoen en is het niet nodig om een fysiek visum voor Amerika aan te vragen. Elke reiziger, dus ook kinderen, hebben een reisvergunning nodig. Het ESTA Amerika kan makkelijk via online-aanvraagformulier worden aangevraagd. Het proces duurt maar enkele minuten en kan online worden voltooid.

Reisplanning Amerika

Als alle benodigde documenten, zoals het visum of ESTA, dierenpaspoort en de inentingen geregeld zijn, kan de reis gepland worden. Een populaire manier om in de VS te reizen is middels camper of caravan. Deze kunnen makkelijk ter plekke worden verhuurd. Hierdoor kan van de ultieme vrijheid worden genoten en hoeft ook geen rekening worden gehouden met mogelijke huisdierverboden in hotels en restaurants. Met een ESTA is het toegestaan om 90 aaneengesloten dagen in Amerika door te brengen, wat genoeg tijd geeft om verschillende delen van het land te ontdekken.