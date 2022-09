Zaterdag a.s. open dag in Leeuwarder rechtbank

di 06 september 2022 17.32 uur

LEEUWARDEN - Op zaterdag 10 september staan in Leeuwarden de deuren van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en die van de rechtbank Noord-Nederland wagenwijd open voor al het geïnteresseerde publiek, jong en oud. De deuren zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Vraag de toga van het lijf

Heb jij altijd al willen weten hoe het er tijdens een rechtszaak aan toe gaat? Wil je het paleis of het gerechtsgebouw graag van dichtbij bewonderen of wil je weten of die toga jou ook goed staat? Heb je brandende vragen voor een rechter of wil je graag weten hoe het is om te werken bij de Rechtspraak? Kom dan vooral langs en vraag hen de toga van het lijf.

Beleef een rechtszaak

Op deze open dag worden bezoekers meegenomen in de wereld van de Rechtspraak. Er wordenverschillende zittingen nagespeeld met onder andere rechters, advocaten, verdachten en slachtoffers. Ook is er tijdens de zitting gelegenheid om vragen te stellen. Naast het bijwonen van een zitting kun je een 'celfie' maken in het cellencomplex of je laten rondleiden door het paleis of het gerechtsgebouw. Op je weg door de zittingszalen kom je rechtbanktekeningen en oude politie-uniformen tegen.