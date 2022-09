Aanvullende energietoeslag ook in Noardeast-Fryslân

di 06 september 2022 15.59 uur

DOKKUM - Veel huishoudens hebben moeite met het betalen van de energielasten vanwege stijgende energieprijzen. Daarom is de energietoeslag verhoogd van € 800 euro naar € 1.300 euro. Ook in gemeente Noardeast-Fryslân wordt deze extra toeslag beschikbaar gesteld voor mensen met een laag inkomen.

Vanwege de gestegen energieprijzen heeft het Kabinet besloten om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen met een extra energietoeslag. Dit is een eenmalig bedrag van 500 euro netto voor inwoners met een inkomen tot 120% van het geldende bijstandsniveau.

"We fine it wichtich om wat te dwaan foar minsken dy't it no finansjeel dreech hawwe. Dizze ekstra taslach is in begjin, wat ús oanbelanget. We sykje nei fierdere mooglikheden om minsken te helpen", zegt wethouder Jouke Douwe de Vries.

Hoe komen mensen hiervoor in aanmerking?

Mensen die al eerder een aanvraag hebben gedaan voor de energietoeslag van 800 euro, hoeven nu niets te doen. Zij ontvangen de aanvullende 500 euro automatisch op hun rekening. Mensen die de energietoeslag nog niet aangevraagd hebben, kunnen dat alsnog doen. Zij ontvangen het hele bedrag (€1.300 euro) in één keer.

Aanvragen eenmalige energietoeslag

Mensen die in aanmerking komen voor de energietoeslag kunnen dit zelf aanvragen via het aanvraagformulier op de website www.noardeast-fryslan.nl/energielasten. De uiterste aanvraagdatum is verlengd tot en met 31 december 2022.