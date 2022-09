Fietser aangereden op Trekweg bij Kollum

di 06 september 2022 09.22 uur

KOLLUM - Een fietser is dinsdagochtend aangereden op de Trekweg bij Kollum. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Tollingawei.

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De fietser is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en is door de politie thuisgebracht. De fiets is neergezet bij een omwonende.

