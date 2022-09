Scooterrijder vlucht met succes weg van de politie

ma 05 september 2022 16.01 uur

KOLLUM - Een onbekend gebleven scooterrijder ontkwam zondagmiddag aan de politie. Hij sloeg op de vlucht voor de agenten toen ze hem een stopteken gaven. De man reed namelijk over de N355 van Twijzel naar Buitenpost terwijl je hier niet met een bromfiets op de hoofdrijbaan mag rijden.

De politie kwam de scooterrijder op de N355 tegen en de agenten besloten gelijk hun voertuig te keren om gingen achter de scooterrijder aan. Na het stopteken maanden de agenten via het open raam de bestuurder om te stoppen. \"De bestuurder keek om, maar stopte niet.\" zo laat de politie maandag weten.

In Buitenpost raakte de scooter uit beeld om even later in Kollum weer op te duiken. In Kollum wist de scooterrijder opnieuw met succes aan de achtervolgende politieauto te ontkomen. Hij verdween met de noorderzon.