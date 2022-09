Stroobosser (69) gaat 'over rooie' nadat wielrenners langs hem razen

ma 05 september 2022 12.20 uur

STROOBOS - Het waren angstige momenten voor een groepje wielrenners. Ze werden achtervolgd door een auto en één van hen werd zelfs geraakt. De 69-jarige automobilist uit Stroobos moest zich maandag voor de politierechter verantwoorden.

Het conflict ontstond op 21 mei 2020 bij de rotonde met de Verlaatsterweg. De Stroobosser reed het dorp uit. Het groepje wielrenners - dat vanaf het Kolonelsdiep over de rotonde reed - vloog hem voorbij. Eén van hen vond dat ze van de sokken werden gereden en gooide een bidon op de auto.

De Stroobosser zei maandag: "Ik kom bij de wegversmalling en ik zie de fietsers met grote snelheid over de brug knallen..." Met 47 jaar aan chauffeurservaring liet hij weten dat hij dingen ziet aankomen. "Ik ging midden op de weg stil staan omdat de weg smaller werd. Ze gingen niet over het fietspaadje maar ze gingen mij voorbij aan weerskanten...."

Deuk

De bidon had een deuk in zijn auto bezorgd en maakte de man boos. Hij wilde met de mannen praten en tot drie keer toe reed hij vervolgens ze klem. De mannen zeiden bij de eerste keer niets en reden door. Midden in het dorp werden ze opnieuw klemgereden en daarna ontstond een achtervolging over de Dorpsterweg.

De Stroobosser wilde weten waar ze vandaan kwamen maar er was "niemand die de bek open doet..." De man besloot om een wielrenner uit Stadskanaal te volgen. Deze slingerde over de weg en hij werd van achteren aangereden. Hij kwam ten val in de berm.

'Verkeerde aan mij'

De wielrenners hadden bij de politie verteld dat de man agressief was. Hij riep: "Ik rijd jullie onder de auto, jullie hebben een verkeerde aan mij...." Op de zitting ontkende hij dat. Hij begreep wel dat hij verkeerd zat. "Je mag nooit voor eigen rechter spelen en dat heb ik gedaan…. Als ik kwaad word, dan ga ik over de rooie en dat komt alleen vanwege onrecht..."

'Wielrenners ontspringen de dans'

De Stroobosser vond dat de mannen ook aangepakt moesten worden omdat ze midden over de rotonde en de verkeerde weghelft reden. "Wielrenners staan helemaal niet zo goed bekend en ze ontspringen altijd de dans omdat een fietser beschermd is..."

Schakelen

De officier van justitie begreep dat de man boos was geworden na het gooien van de bidon. "Met de adrenaline en bloeddruk, ging ook het toerental omhoog...." De man had alleen moeten schakelen om te kijken wat hij zou moeten doen. "Er waren andere oplossingen...." Zij eiste een taakstraf van 120 uur waarvan 80 uur voorwaardelijk en een rijontzegging van 3 maanden voorwaardelijk en de betaling van de schade aan de fiets (2251,68 euro).

Dat de wielrenners vrijuit gingen, bleef een moeilijk punt voor de Stroobosser. "Dat hun niets krijgen en zij hun gang kunnen gaan, dat maakt me boos.... Dan klopt het recht toch niet...."

Taakstraf 120 uur

Omdat de man nog nooit met justitie in aanraking was geweest ging politierechter Miriam Venema (deels) mee in de eis van de officier van justitie. De taakstraf werd opgelegd, evenals het schadebedrag. Zij legde geen voorwaardelijke rijontzegging op. "Het is gevaarlijk geweest wat u gedaan heeft, u heeft het recht in eigen handen genomen...."

