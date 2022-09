115.000 bezoekers voor Admiraliteitsdagen Dokkum

ma 05 september 2022 08.47 uur

DOKKUM - "Overweldigend, en magisch", noemt voorzitter Rigtje Monsma van de Admiraliteitsdagen het getal, dat in overleg met veiligheidsteams en gemeente werd vastgesteld als schatting van het aantal bezoekers. 115.000 bezoekers deden Dokkum aan in vier dagen. "Het festival werd gedragen door stad en streek. Iedereen kwam aan bod en iedereen kon mee doen", aldus Monsma.

Door de enorme drukte werd De Zijl tweemaal in de avond rond 20.00 uur afgesloten voor het publiek. Er was vanaf dat moment geen ruimte meer voor meer mensen. De Zijl was dan alleen nog te bereiken via de Markt.

De tiende editie van de Admiraliteitsdagen begon donderdag 1 september, met concerten van de Marinierskapel en De Kast. Vier dagen lang volgden tal van optredens en activiteiten in de binnenstad van Dokkum. Met drie plekken met podia werd er geprobeerd om voldoende spreiding in de stad te creëren van het publiek. Op een enkel incident na zijn de Admiraliteitsdagen een fantastische beleving geweest voor jong en oud.