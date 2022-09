Vistival-cheque van 1750 euro voor Stichting Kameraad

zo 04 september 2022 18.06 uur

WIERUM - Na het jaarlijkse Vistival in Wierum op 3 juli jl. was dit weekeinde het moment gekomen om de cheque van 1750 euro te overhandigen. Jaarlijks wordt er geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar was de opbrengst voor stichting kameraad waar Piter Wilkens ambassadeur van is.

Het Vistival Wierum werd in 2022 voor 7e keer georganiseerd. De totale opbrengst voor de goede doelen de afgelopen jaren is de 10.000 euro grens al overschreden. Met een groep vrijwilligers laten de dorpsbewoners zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Dit jaar waren er meer dan 50 sponsorsen aan het evenement verbonden.

Ook is er nog een bijdrage aan dorpsbelang Wierum gedaan van 250 euro. Dit omdat het sportveld inclusief faciliteiten elk jaar belangeloos beschikbaar word gesteld.