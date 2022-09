Uitslaande takkenbrand aan BlaulÃ¢nsreed in WÃ¢lterswÃ¢ld

Uitslaande takkenbrand aan Blaulânsreed in Wâlterswâld

zo 04 september 2022 14.46 uur

WâLTERSWâLD - De brandweer van Damwâld werd zondag om 14.45 uur opgeroepen voor een uitslaande takkenbrand aan Blaulânsreed in Wâlterswâld. Op dat moment stonden de gestapelde takken (tussen palen) al in vuur en vlam.

Door onbekende oorzaak was er brand ontstaan in een soort van afscheiding met takken tussen een aantal palen. De brand zorgde ervoor dat de grote bomen rondom bijna vlam gingen vatten. Er werd daarom uit voorzorg opgeschaald zodat ook de brandweer van Dokkum en De Westereen werden opgeroepen.

Uiteindelijk is alleen de brandweerploeg van De Westereen (samen met Damwâld) ter plaatse gekomen. Het vuur was snel geblust. De Westereen bracht nog extra bluswater zodat men er zeker van was dat het vuur uit was.

