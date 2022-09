Snorfietser uit Twijzel weigert bloedproef en moet rijbewijs inleveren

zo 04 september 2022 12.57 uur

TWIJZELERHEIDE - Een 23-jarige snorfietser uit Twijzel zit voorlopig zonder rijbewijs. De man werd zaterdag omstreeks 11.30 uur gecontroleerd door de politie. Hij reed toen over de Ikewei bij Twijzelerheide.

Omdat hij verdacht werd van het rijden onder invloed van drugs is hij meegenomen naar het politiebureau. Daar weigerde hij mee te werken aan het bloedonderzoek. Daarvoor had hij op straat de speekseltest ook al geweigerd. De politie besloot om zijn rijbewijs in te vorderen. Er is proces-verbaal opgemaakt. Bij de weigering van de bloedproef worden mensen gestraft in de hoogste categorie. Mogelijk zal de politierechter hierover later een oordeel vellen.