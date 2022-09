Wethouder Brinkman (FNP): 'zwembad bliuwt zwembad'

zo 04 september 2022 10.40 uur

BUITENPOST - Zwembad de Kûpe in Buitenpost krijgt geen Friese benaming. Dat heeft wethouder Tjibbe Brinkman (FNP) bevestigd aan deze site. "It bliuwt 'zwembad'..." De Nederlandse naam is hem een doorn in het oog maar het Friese 'swimbad' zal nooit op de gevel prijken. De reden hiervoor zijn de kosten.

In november 2021 - voor de verkiezingen - zei hij als raadslid nog: "Dan stiet dêr zwembad De Kûpe, en dan tink ik, 'moat ik dêr de bern hinne stjoere?'' Brinkman wilde destijds dat zijn gemeente het goede voorbeeld geeft aangaande het Friese taalgebruik. De motie om de fout te herstellen werd destijds raadsbreed aangenomen.

Djoer grapke

Wethouder Max de Haan waarschuwde destijds al dat het een 'djoer grapke' zou worden maar hij wilde het wel gaan onderzoeken. Zijn rol is inmiddels (deels) overgenomen door Brinkman. Hij benadrukt dat het vorige college al met een collegebesluit de motie in de wind had geslagen.

De kosten waren extra hoog omdat de woorden worden verlicht. De Friese taal zal in het vervolg wel actief worden gebruikt in Achtkarspelen: "Yn de takomst wurdt it nije Fryske belied tapast...." aldus Brinkman.

