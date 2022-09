Oude ambachtendag bij de Spitkeet

za 03 september 2022 20.28 uur

HARKEMA - Op zaterdag 3 september was op het terrein van Themapark De Spitkeet in Harkema weer de traditionele oude ambachten-dag gehouden. Na drie jaar kon deze dag eindelijk weer plaats vinden.

Diverse (ambachtelijke) demonstraties waren te zien. Daarnaast was er onder meer een brouwerij, een glasatelier en een ijsmakerij. Verder werd in één van vele kramen Fries aardewerk getoond. De Stichting Oud-Achtkarspelen gaf voorlichting over de historie.

Oude tractoren, woonwagens en Opel Blitzen waren te bewonderen rondom de pingo. Ook was er een toertocht van prachtige oude tractoren.

Tot slot klonk de hele dag vrolijke muziek op het park. Zo waren er optredens verspreid over het gehele park van trekzakspelers en waren er optredens bij het terras van o.a. Wâldfolk, de Beurtskippers en Popkoor Akkoord.

FOTONIEUWS