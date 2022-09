Grote alcoholcontrole op toegangswegen van Dokkum

za 03 september 2022 09.35 uur

DOKKUM - De politie heeft vrijdagavond en -nacht een grote alcoholcontrole gehouden op de toegangswegen van Dokkum. Vanwege de Admiraliteitsdagen was er veel uitgaanspubliek in de stad. Er werden in totaal 650 bestuurders gecontroleerd op onder andere de Woudweg, Bocksmeulen, Rondweg Noord en Murmerwoudsterweg.

De alcoholcontroles zorgden soms voor lange rijen auto's. Op de Rondweg-Noord waren er meerdere automobilisten die besloten om op de weg te keren en een andere route te kiezen.

De allereerste drankrijder werd om 22.20 uur betrapt. Het betrof een 38-jarige vrouw uit Damwâld. Ze liep tegen de lamp tijdens een controle aan de Murmerwoudsterweg bij Dokkum. Haar score op de ademanalyse betrof 285 μg/l.

Een beginnend bestuurder uit Dokkum (18) was om 0.10 uur aan de beurt. Hij scoorde 175 μg/l. Om 0.45 uur werd op de Foarwei in Oudwoude een 21-jarige automobilist uit Westergeest gecontroleerd. De beginnend bestuurder scoorde 225 μg/l. Ook hij kreeg een rijverbod. De limiet voor beginnende bestuurder is 88 μg/l.

Een automobilist uit Dokkum moest zijn rijbewijs inleveren vanwege alcohol en gevaarlijk rijverdrag. Klik hier voor meer informatie daarover.

FOTONIEUWS