Dronken Dokkumer (28) rijdt onvoorzichtig door uitgaanspubliek

za 03 september 2022 09.26 uur

DOKKUM - Een 28-jarige automobilist uit Dokkum moest vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de politie. Hij reed omstreeks 0.40 uur zonder verlichting en met alarmlichten aan onvoorzichtig door het uitgaanspubliek van de Admiraliteitsdagen in zijn woonplaats.

De man had bovendien te diep in het glaasje gekeken. Hij is meegenomen naar het bureau en de score van de ademanalyse betrof 535 μg/l. Zijn rijbewijs is door de politie ingevorderd.