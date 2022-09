't Krythûs van biljartclub Buitenpost officieel geopend

vr 02 september 2022 20.57 uur

BUITENPOST - Het nieuwe onderkomen - ’t Krythûs - van biljartclub Buitenpost e.o. is vrijdag officieel geopend. Het gebouw is gevestigd aan de Jeltingalaan 82 in Buitenpost.

Voorzitter Jan Groeneweg vertelde in zijn toespraak dat de biljartclub op zoek moest naar een nieuwe ruimte omdat de (onder)huur was opgezegd. Gelukkig kon, net op tijd, de voormalige oefenruimte van Concordia overgenomen worden. Het pand moest echter wel grondig verbouwd worden om het geschikt te maken voor een biljartclub van ca. 80 leden.

Met man en macht is er door de bouwcommissie, Albert Bosma (installatie) Meine Kempenaar (bouw) en Lammert Oldenburger (buitengebeuren) en vele vrijwilligers gewerkt en het resultaat is fantastisch! Een clubgebouw dat volledig geïsoleerd is met 10 cm. dikke PIR-platen De vloerverwarming en de ventilatie zijn aangesloten op een warmtepomp die de stroom krijgen van de 50 zonnepanelen die op het dak liggen.

De buitenzijde aan de zuidkant is voorzien van nieuwe coating en het gebouw is beveiligd door rolluiken en cameratoezicht. Als laatste klus is de toegangsweg en parkeerplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn gerealiseerd.

Na deze toespraak heeft wethouder Jouke Spoelstra samen met de voorzitter de openingshandeling verricht door het naambord ’t Krythûs te onthullen. De wethouder roemde het resultaat en vooral de grote inzet en het doorzettingsvermogen van alle vrijwillige medewerkers.

Natuurlijk de biljartclub hun fantastische nieuwe onderkomen aan iedereen laten zien, daarom nodigt de club iedereen uit om op zaterdag 10 september het gebouw aan de Jeltingalaan 82 in Buitenpost te komen bezichtigen en eventueel een poging te wagen om een potje te spelen. Door de uitbreiding met een 4e biljart is het weer mogelijk om lid te worden en zal er een avondcompetitie gestart worden op de donderdagavonden.

FOTONIEUWS