Wethouder Brinkman moet eigen idee om kerken te verlichten weggooien

vr 02 september 2022 14.05 uur

BUITENPOST - Wethouder Tjibbe Brinkman moet zijn eigen plan om de kerken in Achtkarspelen in de avond te verlichten in de prullenbak gooien. Hij diende in maart van dit jaar als raadslid een motie in om de kerken 'pronkje te litten' maar nu hij wethouder is, zitten de vleermuizen hem in de weg.

De kans is groot dat er vleermuizen zijn. Uit observaties van 2015 is naar voren gekomen dat er in sowieso 6 van de 8 kerken vleermuizen zijn aangetroffen. De ecologische quickscans en onderzoeken gaan samen tussen de 10.000 en 15.000 euro kosten. Als er dan verlichting mogelijk is, dan is men gebonden aan bepaalde regels zoals een bepaalde soort verlichting en een beperkt aantal branduren (2 uren).

De Alde Wite in Buitenpost, de Petruskerk in Twijzel, de Hervormde Kerk in Gerkesklooster en de Benediktuskerk in Kootstertille blijven 's avonds dus in het donker staan. De kerken in Augustinusga, Drogeham, Surhuisterveen en Surhuizum zijn al verlicht. Deze kerken krijgen nu ook geen led-verlichting zoals in de motie de bedoeling was.