Celstraf voor motorrijder die fietser aanreed en hulpeloos achterliet

vr 02 september 2022 12.20 uur

LEEUWARDEN - Een celstraf van twee weken en een taakstraf van 180 uur. Deze straf werd vrijdag door politierechter opgelegd aan een 38-jarige man uit Kollumerzwaag.

De man had op 20 juni 2021 zonder rijbewijs en met gebruik van speed en THC een fietser aangereden op het kruispunt E-10 bij Ryptsjerk. De man had het 55-jarige slachtoffer uit Burgum hulpeloos achtergelaten en hij was weggereden op zijn motorfiets.

De politierechter was duidelijk in deze Artikel 7 zaak: "De bestuurder van het ongeval moet zelf hulp bieden en dan kun je er niet van uitgaan dat anderen dat doen." Bovendien had hij er nooit mogen rijden omdat hij geen rijbewijs had.

'Slachtoffer bewoog nog'

De Kollumerzwaagster vond dat hij de fietser niet hulpeloos had achtergelaten. "Ik ben weggegaan maar na het ongeluk heb ik eerst om mij heen gekeken. Het slachtoffer bewoog nog, er stonden allemaal mensen in auto's te filmen. Ik dacht, ik moet hier weg."

Naar politiebureau

De man was op deze bewuste zondag op weg naar Leeuwarden om wiet te halen. Hij zei dat hij gedotterd was en in die tijd nauwelijks kon lopen. Daarom was hij zonder rijbewijs op de motor gestapt. Dat deed hij wel vaker om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Na het ongeval ging hij naar zijn ex en na overleg met zijn advocaat besloot hij zich na enkele uren te melden op het politiebureau in Burgum.

Groen licht

Schuldig aan het ongeval zelf was de man niet. Hij kreeg 'groen licht'. Op de linker rijstrook kwam hij even later frontaal in botsing met de fietser die nog aan het oversteken was. "Ik zag hem naar de paal toerijden waar de knop zit, Ik dacht hij blijft staan, ik reed weg en ik keek voor me en toen was het uiteindelijk te laat....."

'Wel hulp'

De advocaat vond dat zijn cliënt vrijgesproken moest worden voor de hulpverlening. "Als het slachtoffer hulp krijgt van derden, dan is dit niet het verlaten zonder hulp aan het slachtoffer. In het dossier is het evident dat hij hulp kreeg," Zo verklaarde een getuige dat hij zag dat mensen hulp boden en dat hij daarna de motorrijder zag wegrijden naar Ryptsjerk. De politierechter was niet eens met deze lezing.

Hardleers

Dat de man hardleers was, bleek enkele maanden later. Op 5 september betrapte de politie hem opnieuw op de motor. De man heeft vaker zonder rijbewijs gereden en werd eerder al veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur en een celstraf van een week. Daarvoor kreeg hij de twee weken celstraf.

De officier eiste in deze zaak 8 weken celstraf en de ontzegging van de rijbevoegdheid van één jaar. Hoewel de man geen rijbewijs heeft, betekent dit dat hij ook geen rijlessen mag nemen. Deze rijontzegging werd ook opgelegd door de politierechter.