Werkstraf voor vervelende stapper uit Dokkum

do 01 september 2022 15.25 uur

LEEUWARDEN - Een oud-inwoner van Dokkum (26) die betrokken was bij de mishandeling van een bewoner van de Stenendam in Dokkum, is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur.

Vervelend in het centrum

De verdachte moet aan het slachtoffer, een man van rond de 70 jaar, 150 euro smartengeld betalen. De Dokkumer was samen met een kameraad naar een feestje geweest. In de nacht van 2 augustus 2020 waren de twee nogal vervelend geweest in het centrum van Dokkum en met name op de Stenendam. Volgens bewoners hadden ze op ramen geklopt.

Karatetrap

Toen een ouder echtpaar ze om een uur of 6 's ochtends aansprak op hun gedrag, zou het duo provocerend en agressief hebben gereageerd. De vrouw werd uitgescholden, de man zou een klap op het achterhoofd en een soort karatetrap tegen de borst hebben gekregen van de 26-jarige. Die zei tegen de rechter dat hij een soort afweertrap had gebruikt om zich de man van het lijf te houden.

Met bierflessen gegooid

De oudere man verloor zijn evenwicht en viel met zijn hoofd tegen de gevel van zijn woning. Volgens het echtpaar hadden de verdachte en zijn vriend met bierflessen gegooid. Eén fles belandde bij het echtpaar in de gang. De situatie was geëscaleerd doordat de zoon van het echtpaar de vriend een klap gaf, toen deze aanstalten maakte om zijn moeder te lijf te gaan.

Verdachte had ketamine gesnoven

Volgens buurtbewoners bleven de twee het echtpaar provoceren en uitdagen. De verdachte en zijn vriend hadden gedronken en drugs gebruikt. De vriend had xtc en cocaïne gebruikt, de verdachte had voor het eerst in zijn leven ketamine gesnoven. “Het was maar een beetje”, aldus de verdachte. Hij woont inmiddels niet meer in Dokkum, hij is verhuisd naar Heerenveen. De vriend was al eerder voor de rechter geweest, hij kreeg in november vorig jaar ook een werkstraf van 60 uur.