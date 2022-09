Dorpshuis De Terp in Oosternijkerk ontvangt Leader subsidie voor verbouw

wo 31 augustus 2022 18.45 uur

OOSTERNIJKERK - Gedeputeerde Klaas Fokkinga heeft woensdagmiddag een plaquette uitgereikt aan voorzitter André Beeksma van het dorpshuis De Terp in Oosternijkerk. Het dorpshuisbestuur had een aanvraag gedaan voor de leader-subsidie en deze werd toegekend.

Leader is een subsidieprogramma voor projecten op het platteland. Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden investeren in ideeën uit de samenleving die zorgen voor een mooi en leefbaar platteland. De subsidie is beschikbaar voor Noardeast en Noardwest Fryslân.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de mensen in het gebied zelf bepalen wat van belang is voor de leefbaarheid in hun gebied. Het gaat dus om projecten 'fan ûnderen op’ die door inwoners, ondernemers en organisaties worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld. De provincie Fryslân ondersteunt de uitvoering van het programma.

Mede dankzij de subsidie van 150.000 euro kan het project "Yn beweging nei de takomst" van start gaan. De gymzaal wordt ingrijpend verbouwd en weer up-to-date gemaakt, zodat deze klaar is voor de toekomst.

Met het project wil dorpshuis De Terp zorgen voor een toekomstbestendig, duurzamer, energiezuiniger dorpshuis dat een centrale rol speelt in de leefbaarheid van een plattelandsgemeenschap. Een dorpshuis waar sport, cultuur, zorg, ontspanning en ontmoeting centraal staat. Inspelend op de sociale cohesie: zorg voor elkaar, herkenbaar, toegankelijk en vertrouwd. In de regio is geen voorziening van deze orde beschikbaar. Het voorziet in een grote behoefte in de regio.

Klaas Fokkinga: "Ontmoetingsplaatsen als deze vergroten de sociale verbondenheid op het platteland. Prachtig om te zien dat zoveel vrijwilligers samen bouwen aan een toekomstgericht gebouw en zo de leefbaarheid van Oosternijkerk en omgeving bevorderen."

Tijdens de verbouwing, die start op 1 oktober en een klein jaar in beslag neemt, zullen de kinderen van de basisschool in het dorp gebruik maken van de gymzaal in Anjum.

FOTONIEUWS