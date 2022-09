Brandweer blust woningbrand in Oosterwolde

di 30 augustus 2022 23.29 uur

OOSTERWOLDE - Bij een woningbrand aan de Iris in Oosterwolde is dinsdagavond een persoon lichtgewond geraakt. Door vermoedelijk kortsluiting brak er rond 22.40 uur brand uit in de woning. Er was korte tijd sprake van rookontwikkeling.

De brandweerlieden kwamen met spoed ter plaatse, de bewoners hadden toen de brand al tijdig geblust. Er kwam een ambulance uit voorzorg ter plaatse maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Stichting Salvage is opgeroepen om te helpen met de afhandeling van de schade.

FOTONIEUWS