Twee maand cel voor winkeldiefstallen en overtreden winkelverbod

ma 29 augustus 2022 15.45 uur

LEEUWARDEN - Twee bewoners van het Drachtster azc zijn maandag veroordeeld tot respectievelijk een gevangenisstraf en een voorwaardelijke celstraf. In elk geval een van de twee was betrokken bij wat leek op een georganiseerde diefstal bij de Albert Heijn aan het Kyriat Onoplein in Drachten.

Levensmiddelen in rugzak

Op 4 maart van dit jaar werden drie mannen aangehouden die in de winkel duidelijk contact met elkaar hadden. Op bewakingsbeelden was te zien dat de een levensmiddelen bij de ander in de rugzak stopte. In eerste instantie werden twee mannen aangehouden. De 27-jarige man die maandag terecht moest staan, was al drie keer eerder veroordeeld voor het plegen van winkeldiefstallen en zakkenrollerij.

Met twee broeken in het pashokje

Op 12 maart was hij in de stad Groningen opgepakt. Eerst had hij bij het Kruidvat een nageltang gestolen, om vervolgens bij een kledingwinkel een spijkerbroek te stelen. Een beveiliger had hem met twee broeken het pashokje in zien gaan. Even later kwam hij er met één broek uit. In het pashokje lagen de afgescheurde labels.

Winkelverbod van de Zara

Op 13 mei was hij in de Zara in Groningen geweest terwijl hij een winkelverbod had. De man werd, conform de eis van de officier van justitie, veroordeeld tot twee maanden cel. De tweede verdachte, een 23-jarige Tunesiër, was wel in de Albert Heijn toen de andere drie mannen spullen pikten, maar hij had geen contact met hen gehad.

“No money”

Hij was wel met een rugzak vol levensmiddelen de winkel uit gelopen, nadat hij bij de zelfscan een stokbrood had afgerekend. Toen hij werd aangehouden, zei hij dat hij “no money” had. Omdat hij nog geen strafblad had, legde de rechter een voorwaardelijke celstraf van een week op. De officier van justitie had een week onvoorwaardelijk geëist.