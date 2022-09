Dokkumer (50) stak afgebroken hut in brand in zijn straat

ma 29 augustus 2022 15.10 uur

DOKKUM - Een 50-jarige man uit Dokkum is beboet voor brandstichting aan de Kwikstaart in zijn woonplaats. De man had zondagavond de restanten van een afgebroken hut in brand gestoken op een parkeerterreintje.

De brand ging enige tijd gepaard met metershoge vlammen en de brandweer moest er aan te pas komen om het vuur te doven. 'De brandstichter zei zelf ook van de omvang van het 'vuurtje' geschrokken te zijn.' zo laat de politie weten. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt en de man moet een boete van 300 euro betalen.

De man uit Dokkum laat in een reactie weten dat de politie eind deze week een gesprek met hem wilde. Hij werd verantwoordelijk gesteld voor de brand. "Ik word op WâldNet als een groot crimineel neergezet wat helemaal niet waar is. Ik heb 6 weken lang de jeugd bezig gehouden met hun hut/keet wat ze zelf hebben gebouwd. In sommige buurten mag er helemaal niks, niet eens voetballen in de straat of andere activiteiten. De jeugd heeft gezegd 'wij breken de hut af na de vakantie'. Dat was dus gisteren en ik zei dan branden wij dat hout op als afsluiter van de vakantie en dat ging even mis..."

