Noodopvang De Ikker in Burgum weer opgeruimd

ma 29 augustus 2022 15.03 uur

BURGUM - De noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in De Ikker in Burgum is maandag ontmanteld. Vanaf 11 september wordt De Ikker weer in gebruik genomen voor kerkdiensten.

'De Ikker is destijds gereed gemaakt als extra noodvoorziening mochten we niet genoeg ruimte hebben in de andere opvanglocaties in de gemeente. Het was niet nodig om gebruik te maken van De Ikker omdat in de andere opvanglocaties, zoals Berchhiem, nog lege plekken waren.' zo laat een woordvoerder van de gemeente Tytsjerksteradiel weten.

Recent heeft de kerkenraad van De Ikker besloten om de kerk niet langer beschikbaar te houden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van een andere opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland neemt nog altijd toe. De eerste echte noodopvang van miljoenen mensen vond plaats in landen zoals Polen.

Omdat alle Friese locaties bijna volzitten, heeft de Veiligheidsregio een verzoek gedaan om te kijken naar een mogelijk nieuwe locatie.