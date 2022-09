Brandweer blust brand in loods in Nes

zo 28 augustus 2022 12.36 uur

NES (NOARDEAST FRYSLâN) - De brandweer rukte zondag rond het middaguur uit voor een brand in een loods bij een boerenbedrijf aan de Meinsmawei in Nes. Het bleek te gaan om een brand in een container met bouwafval die in de loods stond.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De brand ging gepaard met enige rookontwikkeling. Na een half uur kon het sein 'brand meester' worden gegeven. De brandweer liet op dat moment weten: "Er was veel rookontwikkeling in de loods, dus die wordt nu geventileerd."

