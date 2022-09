Container in brand gestoken in Rinsumageast

zo 28 augustus 2022 11.14 uur

RINSUMAGEAST - Een container is zaterdagnacht in brand gestoken aan de Van Aylvawei in Rinsumageast. De brandweer van Damwâld werd omstreeks 03:28 uur opgeroepen voor de brand.

Eenmaal toen de brandweer ter plaatse kwam had de brandweer de brand snel geblust. De eigenaar van de container laat op Facebook weten 'Wat ontzettend flauw en onnodig om onze container in de hens te zetten. Gelukkig is er niets ernstig gebeurt, maar schaam je diep om dit soort acties uit te voeren.'