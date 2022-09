Brommerrijder gewond bij botsing in Opende

za 27 augustus 2022 19.44 uur

OPENDE - Een brommerrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt op de Peebos in Opende. De man kwam door een onbekende oorzaak in botsing met een andere brommerrijder.

Beide brommerrijders reden in een toertocht. Het slachtoffer is behandeld in de ambulance en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.