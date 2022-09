Bramenfestijn is meer dan alleen bramen plukken

za 27 augustus 2022 19.05 uur

KOLLUM - Dit weekend stond in het teken van Brommels, het Wâldpyk bramenfestijn. Dit festijn wordt jaarlijks in het 4e weekend van augustus gehouden. Er werden allerlei verschillende activiteiten georganiseerd in de regio. Overal waar een paarse Brommels vlag wapperde bij een weiland, mocht je het boerenland in om bramen te plukken tijdens Brommels.

Aan de Tsjerkebuorren in Twijzel konden bezoekers een kijkje nemen bij het biologisch melkveebedrijf van de familie Marinus. Bij dit bedrijf kon je zien wat biologisch boeren inhoud en hoe zij samen met de natuur hun bedrijf beleven. Verder kon je op een boerenkar, een rit van een half uur maken door het mooie landschap. Hiermee kon je een prijs winnen door een mooie foto te maken.

Bij De Muziekpleats in Buitenpost waren er creatieve activiteiten en er was live muziek. Voor de kinderen was er een workshop natuurfotografie Kidz Klix; langs het Wâldpykpaad op jacht naar bijzondere bloemen, bomen, planten en beestjes om op de foto te zetten.

Bij de \'Jerseymolkerij’ van de familie Roorda in Veenklooster kon je kennis maken met de smaak van fan \'e Wâlden in de yoghurt, karnemelk, boter en vla van de melk van de Jersey koe. Voor de kinderen was er een groot springkussen en je kon een ritje op een pony maken.

Op het terrein van Het Bloemenparadyske in Kollum was er een streekmarkt met ondernemers uit de regio met lokaal, biologisch en huisgemaakte producten.

Van groente, fruit, chocolade, brood en zuivel tot duurzaam gevangen vis. De standhouders vertelden het verhaal achter de producten en deelden de beleving van de streekproducten. Bezoekers konden in de bloementuin hun eigen bos bloemen plukken en was er een mini workshop bloementaartjes maken.

Brommels zet de traditie van het bramenplukken in de Noardlike Fryske Wâlden letterlijk op de kaart. Inwoners en gasten maken tijdens het evenement kennis met de brommel, oftewel braam, het coulisselandschap en de cultuur van het gebied. Alle locaties met een activiteit zijn herkenbaar aan een paarse brommelsvlag. Brommels! wordt steeds meer een begrip in augustus in de Noardlike Fryske Wâlden. Bij de duizenden bezoekers zijn er altijd mensen die zich afvragen hoe men aan die naam is gekomen. Het is de middeleeuwse naam voor bramen die toen ook in Fryslân werd gebruikt. Tegenwoordig noemen de Friezen ze “toarnbei” oftewel doornbes, een naam die voor niet-Friezen onherkenbaar is en moeilijk uit te spreken. Het grappige woord “brommels” spreekt iedereen meteen aan.

FOTONIEUWS