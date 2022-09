Voorverkoop van start van Feanster Music Night

vr 26 augustus 2022 16.33 uur

SURHUISTERVEEN - Kaarten voor de zesde editie van de Feanster Music Night zijn verkrijgbaar op donderdag 1 september van 19:30-20:30 in De Lantearne. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 1 oktober in De Flambou in Surhuisterveen.

De Feanster Music Night is een meezingfestival waar bij populaire muziek wordt meegezongen en begeleid op kerkorgel of keyboard in combinatie met gitaarmuziek en slagwerk. De formule van samen luisteren, samen zingen en swingen staat hierbij centraal.