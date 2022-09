Eis zes maanden cel voor ongeval waarbij beste vriend om het leven kwam

vr 26 augustus 2022 15.00 uur

LEEUWARDEN - Voor een verkeersongeval waarbij zijn beste vriend om het leven kwam, is vrijdag tegen een 25-jarige inwoner van Holwerd een gevangenisstraf van een jaar geëist waarvan de helft voorwaardelijk en een rijontzegging van twee jaar.

Auto belandde in een sloot

Het 24-jarige slachtoffer zat op 13 mei vorig jaar als passagier in de BMW die door de verdachte werd bestuurd. Aan het begin van de avond kwam de auto op de Ljouwerterdyk bij Holwerd met de rechterwielen in de berm terecht. Na een stuurcorrectie kwam de BMW weer op de weg terecht, draaide vervolgens 180 graden om zijn as en kwam aan de andere kant van de weg in een sloot tegen een damwand tot stilstand.

Verdachte kon zich niets herinneren

Het slachtoffer overleed ter plaatse als gevolg van schedel- en hersenletsel. De verdachte had een hersenschudding, een klaplong en letsel aan de ribben. Hij kon zich naderhand niets meer van het ongeval herinneren. Een getuige schatte de snelheid van de BMW op 200 kilometer per uur. Volgens de verkeersanalyse van de politie moet de auto een snelheid hebben gehad die tussen 117 en 154 kilometer per uur lag.

Geen mankementen aan de auto

De politie ging er vanuit dat de snelheid waarschijnlijk dichter bij de 154 kilometer per uur moet hebben gelegen. In technisch opzicht kon de politie geen mankementen vinden bij de BMW. De verdachte had gedronken, hij had eerder die dag met zijn vrienden in Sneek op een terras gezeten. Voor hem geldt als beginnend bestuurder is een promillage van 0,2 het maximum. Er werd bij het NFI een promillage tussen de 1,4 en 1,6 in het bloed aangetroffen. Dat was wel inclusief een terugrekening naar het tijdstip van het ongeval.

Contra-expertise van bloedmonster

De advocate had een contra-expertise op het bloedmonster laten uitvoeren zonder die terugrekening. Daar kwam een promillage van 0,84 uit. Advocate Wilke Koopmans plaatste vraagtekens bij het onderzoek van de auto, dat was alleen 'visueel’ geweest. Het vaststellen van het alcoholgebruik was volgens haar ook niet volgens de geldende waarborgen gebeurd.

'Verdachte is verantwoordelijk voor het ongeval'

Officier van justitie Ingrid Kluiter eiste ondanks de jeugdige leeftijd van de verdachte een celstraf van zes maanden, plus zes maanden voorwaardelijk en een onvoorwaardelijke rijontzegging van twee jaar. De Holwerder heeft volgens Kluiter 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend' gereden. "Verdachte is degene die verantwoordelijk is voor het ongeval. Als hij zich anders had gedragen dan had het slachtoffer nog geleefd. Hij heeft aan de nabestaanden onherstelbaar leed toegebracht".

Holwerder kampt 'met een enorm schuldgevoel'

Aan de andere kant realiseerde Kluiter zich dat ook de verdachte niet heeft gewild dat zijn beste vriend om het leven zou komen. De Holwerder kampt volgens zijn advocate 'met een enorm schuldgevoel'. Hijzelf kon zich niet voorstellen dat hij 150 had gereden. "Dat doe je op een snelweg", zei hij. Zijn moeder schreef in een brief aan de rechtbank dat hij er niet altijd goed mee om kan gaan en dat hij er moeilijk over kan praten.

'De zwartste dag in ons leven'

De moeder van het slachtoffer zei in een door haarzelf op de zitting voorgelezen slachtofferverklaring dat er voor haar en haar familie een leven is voor en na de dag van het ongeval. "Het is de zwartste dag in ons leven". "Alles is anders in ons leven. Door dit onnodige verlies zijn wij veroordeeld tot levenslang", aldus de moeder.

De rechtbank doet op 9 september uitspraak.