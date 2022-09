Loonbedrijf verliest hooibalen bij Burgumer brug

vr 26 augustus 2022 12.46 uur

BURGUM - Een loonbedrijf verloor vrijdag rond het middaguur vier ronde hooibalen op de Van Harinxmaweg bij Burgum. De trekkerbestuurder reed richting Sumar en op een zeker moment vielen er vier hooibalen in plastic van zijn aanhanger. Dat gebeurde vlak voordat hij de brug passeerde.

Door het incident ontstond er korte tijd een file vanaf beide kanten. De Combex is te hulp geschoten om de grote balen van de weg te takelen. Daardoor was de doorgaande weg in beide richtingen even niet begaanbaar. De politie heeft de zaak verder afgehandeld met de bestuurder.

FOTONIEUWS