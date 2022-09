Onthulling bord markeert grootste opwekproject van Trynergie

vr 26 augustus 2022 11.23 uur

GYTSJERK - Wethouder Van Zandbergen onthulde woensdag het informatiebord van de zonnecentrale in Gytsjerk van energiecoöperatie Trynergie onthuld. Hiermee markeert de energiecoöperatie haar grootste opwekproject tot nu toe.

De zonnecentrale is onder leiding van vrijwilligers van Trynergie in 2020 aangelegd op het dak van de loods van Grondbedrijf Jelle Bijlsma B.V. door ASN uit Dokkum. Het was in dat jaar het grootste collectieve opwekproject van Nederland. Met 3.500 zonnepanelen wekt de coöperatie gedurende zestien jaar duurzame energie op voor ruim 300 gezinnen waarbij de winst naar de 'mienskip' gaat.

Door de coronamaatregelen in 2020 was het niet mogelijk de zonnecentrale feestelijk te openen. Met de feestelijke onthulling van het informatiebord is de start van het project alsnog gevierd.