Liander: 'Forse storing in middenspanningskabel'

vr 26 augustus 2022 11.02 uur

BURGUM - De grote stroomstoring in de regio trof vrijdagochtend in totaal 21.000 aansluitingen. Liander spreekt van een 'forse storing' in een middenspanningskabel die even na 8.30 uur ontstond. Het betrof een grondkabel met een hoger voltage dan thuis.

Liander weet nog niet wat de oorzaak van de storing in de kabel was. Wel is duidelijk dat 21.000 huishoudens en bedrijven zonder spanning op het net zaten. 'Ruim 9000 aansluitingen hadden na 5 minuten weer stroom en het overige gedeelte zat een klein uur zonder stroom' zo laat een woordvoerder van Liander deze site weten.

Om iedereen weer van stroom te voorzien, worden er omleidingen geactiveerd. Eén van deze omleidingen kon op afstand worden geregeld waardoor 9000 huishoudens na vijf minuten weer stroom hadden. De andere omleiding moest door een monteur geactiveerd worden in een verdeelstation. Omdat deze monteur zelf naar het verdeelstation moest rijden, duurde het een klein uur voordat het probleem was opgelost.