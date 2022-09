'Helft Nederlanders koopt vitamines of supplementen'

vr 26 augustus 2022 11.00 uur

LEEUWARDEN - Vitamine supplementen blijven aan populariteit winnen. Uit de Healthy Lifestyle Monitor blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders supplementen zoals vitamines kopen. In totaal is daar jaarlijks zo’n €1,1 miljard euro mee gemoeid. Voor het onderzoek van zijn meer dan 5.000 Nederlanders gevraagd naar onderwerpen als voedingssupplementen en gezondheid.

'Dagelijks supplement voor meeste Nederlanders'

Op dit moment telt ons land 8 miljoen consumenten die supplementen kopen. Onder supplementen rekende het onderzoeksbureau zowel vitamines, mineralen als kruidensupplementen zoals kurkuma en kamille. De meeste Nederlanders (62%) nemen de supplementen zelfs dagelijks in als aanvulling op hun voeding.

Vitamine huismerken meest populair

Interessant om te zien dat de meeste consumenten (39%) de standaard huismerken van de bekende drogisterijen kopen. Volgens de onderzoekers is Kruidvat daarbij het meest verkochte huismerk en goed voor 21% van de verkopen. Op een goede tweede plaats staat Holland & Barrett met 10% en Lucovitaal en Davitamon delen samen de derde plek (beiden goed voor 9%).

Veel verschillende verkoopkanalen

Het goed in kaart brengen van de supplementen markt is niet eenvoudig, vooral door de vele verschillende verkoopkanalen. Zo zijn vitamines en supplementen verkrijgbaar bij de de drogist, apotheek, gezondheidswinkel, warenhuis, webshop of zelfs in de supermarkt.

Groeipotentie online vitamine winkels

Opvallend is ook dat de meeste supplementen nog in de 'stenenwinkels’ worden verkocht, want slechts 31% doet zijn of haar aankopen in een online vitamine winkel. En ook abonnementen voor vitamines staan nog in de kinderschoenen: slechts 2% van de Nederlanders heeft zo’n abonnement.

Healthy Lifestyle Monitor

De bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de Healthy Lifestyle Monitor, een groot opgezet onderzoek naar sport, supplementen en gezondheid. Het onderzoek is met meer dan 5.000 respondenten representatief voor de bevolking in Nederland.