Rood verdwijnt, treinen kleuren blauw in het Noorden

vr 26 augustus 2022 10.08 uur

LEEUWARDEN - De rode GTW-treinen van Arriva in het Noorden zijn volledig vernieuwd en rijden de komende 15 jaar in het blauw. In 2,5 jaar tijd zijn de treinen van binnen en buiten verbouwd door treinbouwer Stadler in Blerick. Met de vernieuwde blauwe GTW-treinen ervaart de reiziger eerste klas reiscomfort.

Arriva heeft 50 GTW-treinen onderhanden genomen met een doorlooptijd van ongeveer 5 weken per trein. De ombouw van de treinen die rijden in Friesland en Groningen is afgerond, in totaal gaat het hier om 43 treinen. De GTW-treinen die ook in Duitsland rijden moeten nog verbouwd worden. Één daarvan is al verbouwd en wordt momenteel gekeurd in Duitsland. Wanneer deze is goedgekeurd kunnen ook de laatste GTW-treinen verbouwd worden.

In de vernieuwde GTW-treinen en ook in de WINK-treinen is geen onderscheid meer tussen eerste en tweede klas zitplaatsen. Het reiscomfort is vergroot met oplaadpunten bij iedere stoel, gescheiden afvalinzameling en een zitplaatsindicator aan de buitenzijde van de trein.

Naast een nieuwe look hebben de vernieuwde GTW-treinen batterijen die de remenergie opslaan. Hierdoor zijn ze niet alleen duurzamer, ook zijn ze stiller op het station. Door de remenergie op te slaan hoeft de trein namelijk niet stationair te draaien bij stilstand om alle systemen, zoals verlichting en airco, werkende te houden.