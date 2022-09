Tienduizenden huishoudens uurlang zonder stroom

vr 26 augustus 2022 08.38 uur

BURGUM - Zo'n 21.000 huishoudens werden vrijdagochtend getroffen door een grote stroomstoring in de regio. De storing trad rond 8.35 uur op.Volgens netbeheerder Liander ging het om twee storingen. Een klein uur later, rond 9.30 uur, was de storing alweer verholpen.

Groot gebied

De volgende plaatsen hadden in ieder geval last van de storing: Augustinusga, Burgum, Sumar, Garyp, Eastermar, Feanwâlden, Drogeham, Eastermar, Harkema, Jistrum, Twijzelerheide, Kootstertille, Rottevalle en Surhuisterveen. Ook delen van Drachten zouden zonder stroom hebben gezeten.

Via onze tiplijnen en Facebook-pagina melden ruim 500 mensen zich met stroomproblemen uit: Twijzel, Surhuizum, De Falom, Boelenslaan, Kollumerzwaag, Earnewâld, Nijega, Houtigehage, Zwagerbosch en De Tike. Op sommige plekken was de spanning slechts vijf minuten van het net.

Consequenties

De stroomstoring had consequenties voor veel mensen. Winkels en supermarkten hebben hun deuren moeten sluiten. Bij de Poeisz in Burgum waren er ook problemen met de bevoorrading, de roldeur kon niet open. De schuifdeur is toen handmatig geopend en gebruikt voor de bevoorrading.



In Surhuisterveen en omstreken waren er door de stroomstoring ook problemen met de masten voor mobiele telefonie en mobiel internet.

