Winkelbrand aan Tsjerkestrjitte in De Westereen

vr 26 augustus 2022 03.08 uur

DE WESTEREEN - In het gebouw van Cadeauvoordeel aan de Tsjerkestrjitte in De Westereen is donderdagnacht een brand uitgebroken. De brandweer van De Westereen om 2.24 uur opgeroepen voor de brand. Een passant had de brand ontdekt en alarm geslagen.

Bij aankomst van de brandweer was binnen korte tijd vuur te zien. De brandweer wist de brand op de begane grond vrij snel te doven. Er werd uit voorzorg opgeschaald naar 'grote brand' waardoor er ook brandweerploegen uit Buitenpost en Kollum ter plaatse kwamen.

Meerdere taxi's en taxibusjes die in een garage aan de achterzijde stonden, zijn op tijd naar buiten gereden naar een veilige plek. Op dat moment kreeg de brandweer de brand onder controle.

"Er zijn geen personen meer binnen en er is geen doorslag door het dak." zo liet de brandweer om 3.25 uur weten. Er werd later nog een hoogwerker opgeroepen. "We willen een goed beeld krijgen van de situatie daarom wordt er een hoogwerker opgesteld om zo van bovenaf een beeld te krijgen." Aanvankelijk leek het erop dat de brand zich ook in het dak van het gebouw bevond.

Even voor 4.00 uur werd duidelijk dat de brand onder controle was. Er is toen gestart met nablussen en ventileren van het pand.

