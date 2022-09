Burgemeester sluit drugspand in De Westereen

wo 24 augustus 2022 17.21 uur

DE WESTEREEN - Burgemeester Klaas Agricola heeft op woensdag een woning aan Miedloane in De Westereen gesloten. De sluiting is op grond van artikel 13b van de Opiumwet en geldt voor de periode van zes maanden. Deze sluiting gaat in per 24 augustus 2022 om 14.00 uur.

Halverwege juni 2022 werd door de politie in de woning een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen. Ook waren er aanwijzingen dat er harddrugs in de woning werden geproduceerd.

De burgemeester heeft daarom besloten de woning voor zes maanden te sluiten.

Het doel van deze tijdelijke sluiting is om een einde te maken aan de bekendheid en het gebruik van de woning als drugspand. Burgemeester Agricola: "Wy tolerearje hjir gjin hannel yn drugs. Dit soarget foar ûnfeilige situaasjes en hjir treed ik dan ek tsjin op. Dêrnjonken bringe drugs earnstige skea ta oan de sûnens."

Poll: Merkt u iets van (hard)drugsgebruik in uw omgeving?

Helemaal niets.... 36.4%

Ja af en toe bij de jeugd 28%

Het is schering in inslag 35.6%

118 stemmen - poll is beëindigd