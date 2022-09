De mooiste plekjes aan het water

wo 24 augustus 2022 12.51 uur

BURGUM - Nederland is de perfecte plek voor de echte natuurliefhebber. Niet alleen tijdens de warme dagen ben je binnen de kortste keren aan het strand, maar ook de vele grachten en meren die ons land kent zijn bij uitstek geschikt om je vakantie door te brengen. De grachten van Leiden of de plassen van Vinkeveen zijn immens populair bij toeristen uit zowel eigen land als het buitenland. Je kunt hier heerlijk vertoeven en in één van de nabijgelegen dorpjes genieten van zowel een stukje ontspanning als geschiedenis.

Harlingen

Voor wie in eigen land optimaal wil genieten van een vakantiegevoel en vrijheid, is Harlingen bij uitstek geschikt. Waar voor de meesten Harlingen bekend staat als opstapplek voor de boot naar Vlieland of Terschelling, is het ook hier prachtig varen met je eigen boot of sloep. Niet alleen biedt Harlingen prachtige grachten geschikt voor de binnenvaart, maar ook tal van terrasjes en restaurant, waar jij tijdens het varen even kunt aanmeren om vervolgens te genieten van een heerlijk hapje en drankje. Ga je tijdens de zomermaanden, dan kan het druk zijn op het water. Een aanvaring ligt dan op de loer. Een goede bootverzekering afsluiten is dan wel zo handig, want je kunt je voorstellen, dat er tijdens de warme zomermaanden ook tal van toeristen rondvaren waar de nodige ervaring ontbreekt.

Giethoorn

Deze plek wordt ook wel het Venetië van Nederland genoemd. Giethoorn is nog altijd bij zowel Nederlanders als buitenlandse toeristen onverminderd populair. Je kunt hier prachtig rondvaren in één van de vele georganiseerde rondvaartboten, maar ook het huren van een eigen boot behoort tot de mogelijkheden. Giethoorn kent tal van verschillende routes, zo kun je helemaal zelf bepalen welke route het meeste bij je past. Ook is deze prachtige plek bij uitstek geschikt om te varen met je eigen boot. Kies jij ervoor je eigen boot van stal te halen, check dan vooraf wel even of je bootverzekering op orde is. Door de ontzettende populariteit onder de toeristen, zal je al snel merken dat niet iedereen over de juiste vaar skills beschikt. Het is daarom raadzaam wanneer je met je eigen boot of sloep te water gaat, jij je goed voorbereid op wat je op het water kunt tegenkomen.

Leiden

Voor wie houdt van varen, is Leiden een echte aanrader. Met haar bijna 30 kilometer aan grachten is het hier heerlijk vertoeven. Daarnaast kun je tijdens je rondvaart eenvoudig aanmeren aan één van de vele steigers om vervolgens te genieten van het te gekke uitzicht op één van de Leidse terrassen. Je kunt er voor kiezen om zelf een boot te huren, maar biedt deze plaatst ontzettend veel rondvaarttochten aan. Zo kun je optimaal genieten van het uitzicht, zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over het besturen van de boot. Vind je het toch leuk om zelf te varen, dan kun je eenvoudig bij één van de vele verhuurbedrijven jouw favoriete sloep of boot reserveren. Let wel op dat je dit in het hoogseizoen tijdig doet, want voor je het weet is alles vol!