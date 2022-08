Drachtster heeft seks met zijn minderjarige Snapchat-contacten: 20 maanden cel

di 23 augustus 2022 14.40 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige Drachtster die minderjarige meisjes seksueel misbruikte nadat hij via Snapchat contact met ze had gemaakt, is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden waarvan de helft voorwaardelijk.

Seks in Leeuwarder bos

De Drachtster heeft de slachtoffers zocht eind december 2020 en begin vorig jaar contact met de slachtoffers. Bij een meisje van 16 uit Leeuwarden maakte hij filmopnames terwijl hij seks met haar had in het Leeuwarder bos. Later chanteerde hij haar met de filmpjes. Als ze geen seks met hem wilde, zou hij de films online zetten.

“Misbruik gemaakt van kwetsbaarheid van de meisjes”

In twee hotels, in Veendam en Zwolle, had hij seks met meisjes van 14 en 17. Hij bood de meisjes geld en drugs aan om met hem naar bed te gaan. De rechtbank noemde het “zeer ernstig dat hij misbruik heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van de meisjes”. Hij bezorgde de slachtoffers gevoelens van angst, onveiligheid en onzekerheid.

Licht verstandelijk beperkt

De Drachtster heeft zich ook schuldig gemaakt aan witwassen door zich mensen geld af te troggelen door zich voor te doen als een medewerker van de Belastingdienst. Samen met een medegedetineerde mishandelde hij een medewerker van de jeugdgevangenis in Sassenheim. Volgens de reclassering is het risico op herhaling hoog. De Drachtster is licht verstandelijk beperkt en verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft een strafblad.