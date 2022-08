Rechtbank: slachtoffer als getuige horen in ontuchtzaak Talant-begeleidster

di 23 augustus 2022 14.05 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank heeft dinsdag de zaak aangehouden tegen een 41-jarige begeleidster van Talant die meerdere keren seks heeft gehad met een 25-jarige, verstandelijk beperkte cliënt. Op verzoek van de advocaat zal het slachtoffer als getuige worden gehoord.

Meerdere keren seks gehad

Tussen 1 mei en 22 september 2020 heeft de vrouw meerdere keren seks gehad met het slachtoffer. Tijdens de zitting van twee weken geleden benadrukte ze dat het vooral op zijn initiatief is geweest. De man woont vanaf zijn 21e in een vorm van begeleid wonen. Hij is verstandelijk beperkt en kampt onder meer met PDD-NOS en ADHD.

Huwelijksproblemen

Hij was huilend bij zijn moeder in de armen gevallen toen bekend werd dat hij seks had met de begeleidster. De begeleidster werd op staande voet ontslagen. Ze had huwelijksproblemen en zat naar eigen zeggen niet lekker in haar vel. Achteraf besefte ze dat ze bij haar superieuren had moeten melden wat er was voorgevallen.

Beroepsverbod

Volgens de officier van justitie heeft de vrouw op meerdere plekken, in een Talant-locatie in Dantumadiel en in haar woonplaats, het slachtoffer verleid tot het plegen en dulden van seksuele handelingen. De officier eiste een celstraf van 12 maanden waarvan de helft voorwaardelijk en een beroepsverbod voor vijf jaar in de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg.

Vrijwillige relatie

Ook eiste de officier een contact- en omgevingsverbod om het slachtoffer te beschermen. Volgens advocaat Marco Ossentjuk was er sprake van een vrijwillige relatie van twee kanten. Ook zou de zorgrelatie geen rol hebben gespeeld bij de seksuele relatie. In het belang van de verdediging stond de rechtbank toe om het slachtoffer te horen. Dat de man een verstandelijke beperking heeft, ziet de rechtbank niet als een beletsel om hem als getuige te horen.