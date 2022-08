Pakketbezorgster vliegt uit de bocht en eindigt in de sloot

ma 22 augustus 2022 18.04 uur

EASTERMAR - Een pakketbezorgster is maandag aan het einde van de middag op de Skûlenboargerwei in de sloot beland in Eastermar. De bestuurster is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Ze is daarna overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

De politie heeft de weg afgezet voor het doorgaande verkeer. De bestuurster reed eerst nog een lantaarnpaal omver voordat het voertuig in de sloot belandde. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat er in de bocht een ongeval gebeurt. In februari 2017 eindigde een BMW-rijder op de kop in de sloot. Dit was op exact dezelfde plek als nu. Alle pakketten in de bus zijn door een ander busje opgehaald en ter plekke door een DHL bezorger en de politie overgeheveld.

