Brand in oven van productiehal van fabriek in Hallum

ma 22 augustus 2022 16.47 uur

HALLUM - Er is maandagmiddag brand uitgebroken in een oven in een productiehal van de fabriek van Van der Meulen aan de Doniaweg in Hallum. De eerste brandweerploeg werd om 16.37 uur opgeroepen, daarna volgden er al snel meer brandweerploegen.

Aanvankelijk werd er opgeschaald naar een grote brand maar al snel werd duidelijk dat alles meeviel. Medewerkers van het bedrijf wisten al snel een eerste bluspoging te doen. De brandweer heeft daarna het werk overgenomen en met succes. Er kon al snel worden afgeschaald. Alle medewerkers zijn uit voorzorg uit het gebouw gedaan.

De brand zat in één van de ovens. Na het bluswerk is de brandweer begonnen met het ventileren van de ruimte. Daarna kan de technische dienst van het bedrijf aan de slag om de brandweer te assisteren met de afhandeling van de brand.