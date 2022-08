Gokverslaafde Groningse levert recepten in bij apotheken in Noord-Nederland

ma 22 augustus 2022 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een vrouw uit het Groningse Grootegast (32) vervalste meermaals recepten die ze inleverde bij verschillende apotheken in Noord-Nederland. Ze is maandag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Recept op naam van beste vriendin

De Groningse heeft verschillende keren bij apotheken in Buitenpost, Drachten, Groningen en Haren geprobeerd om met vervalste recepten medicijnen te krijgen. De truc slaagde onder meer bij een apotheek in Buitenpost, die medicatie meegaf op een recept dat op de naam van de beste vriendin van de verdachte was uitgeschreven.

Pijnstillende medicijnen

Bij een apotheek in de stad Groningen liet ze zich zelfs door haar vriendin er naar toe rijden, om op naam van dezelfde vriendin een recept in te leveren. De vriendin maakte abrupt een einde aan de vriendschap toen ze geconfronteerd werd met de rekening voor de medicijnen. Het ging telkens om pijnstillende medicijnen – Tramadol- en een medicijn dat verwant is aan speed.

Gokverslaving

De Groningse zou onder druk zijn gezet door wat ze zelf 'derden’ noemde - personen die ze in het casino had leren kennen. De vrouw kampt met een gokverslaving. Namen wilde ze niet noemen, ze was bang voor de consequenties. De mannen zouden gedreigd hebben comprimerende privégegevens online te zetten.

Geen geld gekregen voor de medicijnen

Op de vraag van rechter Adriëtte de Jong aan wat voor gegevens dan gedacht moest worden, antwoordde de Groningse “in seksuele richting”. De verdachte zou geen geld hebben gekregen voor de medicijnen. Ze is eerder veroordeeld voor het inleveren van vervalste recepten. In november vorig jaar probeerde ze de Jumbo in Surhuisterveen op te lichten, door dure nicotinepleisters die ze uit het winkelschap had gehaald bij de servicebalie in te wisselen voor contant geld.

Vriendschap komt nooit meer goed

De Jumbo-medewerker doorzag het en haalde de politie erbij. De vrouw zou inmiddels haar gokverslaving onder controle hebben. Ze heeft een baan en ze heeft bewindvoering aangevraagd. Ze is inmiddels gestopt met het inleveren van valse recepten. Dat bleef tot haar eigen verbazing zonder gevolgen: er verschenen geen comprimerende zaken online. Huilend zei ze dat ze het nooit meer zou doen. De tranen kwamen opnieuw toen ze het over haar vriendin had. Bedrukt zei ze dat dat waarschijnlijk nooit meer goed zal komen.