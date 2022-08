Drank & drugs in verkeer: zesmaal raak vannacht

zo 21 augustus 2022 14.23 uur

BURGUM - Tijdens reguliere controles van de politie werden er in de nacht van zaterdag op zondag opvallend veel bestuurders betrapt op alcoholgebruik of vermoedelijk drugsgebruik. Alle bestuurders werden overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek.

Een 38-jarige automobilist uit Gerkesklooster had de twijfelachtige eer om als eerste aan de beurt te zijn. Hij werd op de Rijksstraatweg bij Noardburgum gecontroleerd. De speekseltest wees uit dat de man vermoedelijk onder drugs achter het stuur zat. Op het bureau werd een bloedproef afgenomen. Een 24-jarige snorfietser uit Leeuwarden reed om 23.20 uur zonder rijbewijs over de Rijksstraatweg bij Noardburgum. Hij wordt ook verdacht van het rijden onder invloed van drugs.

Slingerend rijden

Daarna was het de beurt aan twee drankrijders. Om 23.45 uur werd een 63-jarige snorfietser uit Drogeham van de Lândyk in zijn woonplaats gehaald. Hij had te veel gedronken en blies op het bureau 510 μg/l. Een bromfietser uit Harkema werd om 1.00 gecontroleerd op de Klauwertswei in Siegerswoude. De man viel op omdat hij slingerend over de weg reed. Hij scoorde op de ademanalyse 605 μg/l. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren.

Een 34-jarige snorfietser uit Bakkeveen 'liep' om 2.30 uur tegen de lamp op de Kolk in Surhuisterveen. Hij wordt verdacht van het rijden onder invloed van drugs. En de laatste aanhouding vond om 4.00 uur plaats op de Provincialeweg in Opende. Een 26-jarige man uit Houtigehage reed onder invloed van alcohol. Zijn score op het bureau was 325 μg/l.

Bij de alcoholzaken is direct proces-verbaal opgemaakt, bij de drugszaken is bloed afgenomen en moet de politie de uitslag van het bloedonderzoek afwachten. Er wordt wel direct een rijverbod voor de duur van 24 uur opgemaakt.