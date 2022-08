Koperdief uit Harkema ontkent, maar moet vier maanden de cel in

vr 19 augustus 2022 17.15 uur

LEEUWARDEN - “Mijn dochter vroeg om zakgeld en dat kon ik niet geven. Toen was mijn hart een beetje gebroken”, zei een 32-jarige koperdief uit Harkema vrijdag op de zitting van politierechter Tom Wolters.

50 kilo koper

Om toch aan geld te komen, was de Harkemaster medio februari tot drie keer toe op het terrein van destructiebedrijf Sonac in Sumar geweest. Op 19 februari werd hij aangehouden en vond de politie ongeveer 50 kilo koper - van de bliksemafleiding van het bedrijf - en daklood in de kofferbak van de auto die de verdachte van zijn vriendin had geleend.

Op zoek naar afvalbak

Dat was nu net de keer dat hij het koper had gevonden in een afvalbak, beweerde de verdachte. Hij was op twee andere dagen, op 15 en 16 februari, ook gesignaleerd op het terrein van Sonac, maar beide keren zou hij op zoek zijn geweest naar die afvalbak. Op die dagen was er ook koper gestolen, maar daar trok de man zijn handen vanaf. "Ik heb er wel rondgespookt, maar ik heb er niets mee te maken", zei de Harkemaster.

Verdachte: kon afvalbak niet vinden

De rechter stak zijn twijfels niet onder stoelen of banken. "U vraagt mij dit te geloven? Kunt u zich voorstellen dat ik dit een heel moeilijk te geloven verhaal vind?", vroeg Wolters. Het was logischer geweest dat de verdachte, als hij de eerste dag niets had gevonden, hij de volgende dag ergens anders ging kijken, opperde de rechter. De man antwoordde dat hij 'via via' had gehoord dat ergens op het terrein een afvalbak met koper moest staan. Die kon hij die andere dagen maar niet vinden.

Auto stond bij gat in hek

Dat zijn auto vlakbij een in het hek geknipt gat stond, was volgens hem ook toeval. Het bewijs dat man op drie verschillende dagen koper had gestolen was wat officier van justitie Inge Schaafsma betrof 'overduidelijk'. "Hij probeert zijn rol kleiner te maken", stelde Schaafsma. Sporen van de schoenen van de verdachte waren aangetroffen op het dak van het bedrijf. De officier eiste drie maanden cel waarvan een maand voorwaardelijk.

Voorwaardelijke straf omzetten

De verdachte heeft een strafblad van 14 pagina's. Hij liep in een proeftijd, er hing hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden boven het hoofd. De officier eiste dat hij van die acht maanden in elk geval twee maanden uit moet zitten. Van het resterende half jaar zou de proeftijd met een jaar verlengd moeten worden.

Schade betalen

Ook de schade aan het hek en de bliksemafleiding zou voor rekening van de verdachte moeten komen, vond de officier. De rechter volgde de officier op alle fronten, qua straf én schadevergoeding. Voor de schade aan het hek moet de Harkemaster 755 euro, de herstelkosten van de beschadigde bliksemafleiding bedroegen ruim 8111 euro. "Zo worden uw financiële problemen nog groter, maar dat hebt u aan uzelf te wijten", merkte de rechter tot slot op.