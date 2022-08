Voorwaardelijke boete voor vader en zoon voor mishandelen buurman

vr 19 augustus 2022 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een 54-jarige inwoner van Ferwert en diens 27-jarige zoon zijn vrijdag beide veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 500 euro wegens mishandeling van hun 78-jarige buurman. De buurman zou al jaren voor overlast hebben gezorgd in de buurt.

Praatjes rondstrooien

Op 26 juli vorig jaar liep de emmer over, toen de vader hoorde dat de buurman buiten stond en praatjes rondstrooide over zijn zoon. De vader gaf de buurman een paar klappen. Later op de dag zou de man ook nog door de zoon zijn mishandeld. De buurman werd bewusteloos overgebracht naar het ziekenhuis.

Met de knie aan de kant geduwd

De zoon zei dat hij de buurman alleen met zijn knie aan de kant had geduwd. Omdat zijn handen vol had met visgerei kon hij de buurman onmogelijk mishandelen. De buurman zou met zijn hoofd op de stoeprand zijn gevallen, waardoor het letsel was ontstaan.

Beide scenario’s mogelijk

Volgens een GGD-arts waren beide scenario’s mogelijk: het had gekund dat het letsel het gevolg was van een mishandeling, maar het was ook mogelijk dat het kwam door een val op de grond. Dat laatste was volgens de arts het meest waarschijnlijke scenario. Voor de officier van justitie leverde dat teveel twijfel op om een poging tot zware mishandeling bewezen te achten.

Over één kam scheren

Een “eenvoudige” mishandeling kon wel worden bewezen vond de officier. Hij eiste voor de zoon een werkstraf van 60 uur. Voor de vader was de eis een voorwaardelijke boete van 500 euro. De rechter scheerde vader en zoon over één kam: vader en zoon kregen beide de geëiste voorwaardelijke boete.

26 jaar geen rust gehad

De vader zei dat de buurman sinds maart is opgenomen in een inrichting. De man zou al jaren voor overlast hebben gezorgd door de buren vanuit zijn woning te begluren en schaars gekleed rond te lopen. “Dit betekent heel veel voor de buurt. We hebben 26 jaar geen rust gehad”, zei de vader.