Noorderlicht en melkweg vannacht samen te zien op Ameland

vr 19 augustus 2022 11.46 uur

NES (AMELAND) - Fotograaf Marcel Renou was gelukkig afgelopen nacht. Hij wist het Noorderlicht en de melkweg vast te leggen in één foto. Het kostte Renou wel wat geduld. Op zijn Instagram liet hij weten: "De omstandigheden gaven aan dat het kwam. En in de nacht aan het strand zitten is geen straf....."

Het Noorderlicht is vanuit Nederland bijna niet te zien vanwege de afstand en lichtvervuiling. Met een camera is het op de juiste momenten wel mogelijk om de groene waas vast te leggen.

Om het Noorderlicht te zien 'dansen' moet je echt op een plek zijn, dichterbij de noordpool. Meestal zijn de plekken in het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland of Canada.

Bekijk hier een unieke video van de hoofdredacteur van deze site over zijn eerste ervaring met het poollicht.