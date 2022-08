Pyromaan actief in Dokkum

vr 19 augustus 2022 10.19 uur

DOKKUM - Een vooralsnog onbekend gebleven pyromaan is actief in Dokkum. Er werden in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere brandstichtingen gedaan in de omgeving van de Titus Brandsmastrjitte. De brandweer van Dokkum werd tweemaal opgeroepen voor de brandjes.

De politie laat weten dat zij op zoek zijn naar getuigen. De brandstichtingen vonden plaats tussen 1.00 uur en 4.00 uur. Buurtbewoners die iets verdachts hebben gezien, worden opgeroepen om zich te melden. Ook om te kijken of er bijvoorbeeld iets verdachts staat op deurbel-camera's.