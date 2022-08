Brommels voor Gerk Biesma, bramenboek voor wethouder Brinkman

do 18 augustus 2022 21.34 uur

BUITENPOST - Werden inwoners van Buitenpost e.o. afgelopen dinsdag nog opgeroepen uit te kijken naar vreemde snuiter Wupke W. die bramen zou 'stelen', vandaag bleek Wupke Wâldpyk (naam voluit) een heel goede reden te hebben voor dit vermeende hofkesjongen'. Zij is de hele week op zoek geweest naar de eerste rijpe bramen in de Noardlike Fryske Wâlden, om ze vandaag aan te kunnen bieden aan slager Gerk Biesma uit Opeinde.

Eerste brommels

De aanbieding van de eerste bramen is het startsein van het jaarlijks Wâldpyk bramenfestijn Brommels! dat traditioneel in het 4e weekend van augustus wordt gehouden in de Noardlike Fryske Wâlden. De eerste brommels verdien je niet zomaar, dan moet je in de ogen van de Commissie Brommels! wel iets bijzonders hebben betekend voor het landschap Noardlike Fryske Wâlden of de Wâldpykcultuur. Dit jaar staat de Wâldpykcultuur in het teken 'smaak fan 'e Wâlden'. De organisatie van het bramenfestijn ziet in hofleverancier slager Gerk Biesma van Opeinde dan ook meer dan 'gewoon' een heel goede slager en leermeester. Het is het erkende streekproduct Wâldfeintsjes van deze Wâldpyk slager, waar de organisatie plaatsvervangend 'grutsk' op is. De door Biesma zelf ontwikkelde 3 verschillende smaken worstjes bestaan voor 70 % uit rundvlees van duurzaam werkende boeren uit de Wâlden en voor 30% uit gele woudboontjes. De Wâldfeintsjes dragen echte Friese namen: Gerke, Gurbe en Gauke. De worstjes hebben ieder een eigen aard en smaak.

Brommels! mascotte Wupke Wâldpyk: “Gerk, is in echte eigensinnige Wâldpyk, in entûsjasteling, hâldt fan fernijing. In prachtich foarbyld binne de Wâldfeintjes, boppe bûkehout rikke spesjale drûge woarsten út De Wâlden. Makke fan kowefleis fan duorsum wurkjende boeren, giele wâldbeantsjes en flearbeiewyn. 'Kwaliteit wint de strijd' is syn motto, en dêr wint er in soad prizen mei. We binne bliid dat Gerk it fak en syn passy trochjout oan de kommende generaasje, bygelyks Josja Haagsma, de Europeesk Slachterskampioen fan de jongerein”. Daarom zijn dus ook de eerste bramen voor Biesma.

Herdruk bramenboek

In 2017 brachten Marjan Vroom, Jan J. de Boer en Aukje Kloppenburg het bramenboek 'Bij de bramen langs uit'. Het is een makkelijk leesbaar, rijk geïllustreerd boek met allerlei leuke weetjes en doetips over het nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden en bramen. Nu, is hiervan een herdruk verschenen. Aanvullingen zijn onder andere de pagina's over de grootste bramencollectietuin ter wereld die bramendeskundige Karst Meijer op dit moment aanlegt in De Kruidhof. Schrijfster Aukje Kloppenburg overhandigde het eerste exemplaar van de herdruk aan wethouder Brinkman van de gemeente Achtkarspelen.

Wie schrijft, die blijft; dat geldt zeker voor dit rijk geïllustreerde bramenboek. Van de oorspronkelijke schrijvers is alleen Aukje Kloppenburg nog in leven. Het gedachtegoed van Marjan Vroom (initiatiefneemster van bramenfestijn Brommels!) en Jan J. de Boer (landschapsdeskundige) leeft in het boek voort. "It gemis wurdt noch hieltyd field. Dêrom is it sa moai dat it gedachteguod behâlden wurdt yn de twadde printinge fan dit boek. 'Bij de bramen langs' sil ynspirearjen bliuwe om soarchfâldich mei ús nasjonaal lânskip om te gean en der foaral ek hiel bot fan te genietsjen!", aldus Sigrid Keimpema van Commissie Brommels! Het boek is o.a. te bestellen via de website van Brommels! en verkrijgbaar bij De Kruidhof en Streekproductenwinkel Op 'e Stâl in Buitenpost.

Grootste bramentuin

De feestelijke aanbieding van de eerste bramen en eerste exemplaar van de herdruk van het bramenboek vond plaats in De Kruidhof in Buitenpost. Hier legt Karst Meijer momenteel de laatste hand aan zijn bramencollectietuin van alle in Friesland gevonden bramensoorten. Het wordt de grootste bramencollectietuin ter wereld. Naar verwachting is de collectie eind 2022 gereed. Of misschien wel eigenlijk nooit? Want regelmatig vindt Karst Meijer een nieuwe soort die vervolgens een plek krijgt in de tuin. Of - zoals dit jaar - hij laat zich verrassen door de toevallige vondst van een nieuwe soort door een fervent bramenplukker. Deze braam, met prachtige opvallend roze blaadjes, heeft voorlopig de naam Rubus rosans gekregen. Een stekje ervan staat inmiddels in de collectietuin. Tijdens Brommels! is De Kruidhof geopend en de bramencollectietuin in aanleg te bewonderen.

Programma Brommels!

Brommels! wordt dit jaar gevierd op zaterdag 27 en zondag 28 augustus. Het volledige activiteitenoverzicht is te vinden op www.brommelsfestijn.nl. Hier is ook het boek 'Bij de bramen langs' te bestellen.

